«Нафтогаз» може перекрити опалення у 14 областях



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Компанія «Нафтогаз» з 1 березня може припинити постачання блакитного палива через борги

Через несплачені борги за газ перед «Нафтогазом» 52 теплопостачальники з 1 березня можуть припинити отримувати газ для опалення домівок українців.

Про це повідомляють у пресслужбі «Нафтогазу».

Зазначається, що загальна сума заборгованості, яку теплопостачальники мають погасити перед «Нафтогазом» до 25 лютого, складає 3922,8 мільйона гривень. У разі несплати коштів «Нафтогаз» не матиме права постачати газ на такі теплопостачальні компанії, а отже споживачі цих компаній залишаться без опалення.

Заборгованість мають теплопостачальники, які розташовані у 14 областях України, зокрема у таких містах, як Київ, Дніпро, Павлоград, Маріуполь, Житомир, Біла Церква, Ірпінь, Буча, Щастя, Миколаїв, Одеса, Полтава, Острог, Шостка, Харків, Херсон та Хмельницький. З повним переліком теплопостачальників-боржників можна ознайомитися за посиланням.

«Для уникнення ризиків припинення теплопостачання населення Нафтогаз наголошує на необхідності термінового проведення розрахунків відповідно до вимог положення про ПСО», — зазначають у Нафтогазі.

24 січня у «Нафтогазі» повідомляли, що проблеми з погашенням заборгованості мають тепловики у 30 містах України. До 30 січня 19 теплокомуненерго свої борги за газ погасили.