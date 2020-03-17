У «Слузі народу» розказали, коли продовжать розглядати законопроєкт про ринок землі



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Для завершення розгляду питання ринку землі необхідний пленарний тиждень засідання, - нардеп

Законопроєкт про ринок землі продовжать розглядати на найближчому пленарному засіданні 6 квітня, а то й 14 квітня, - Корнієнко

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що законопроєкт про ринок землі продовжать розглядати на найближчому пленарному засіданні, а не на позачерговому.

«Календар план сесії змінено. Наступне пленарне засідання 6-го числа, а то й 14-го. Коли буде найближче пленарне засідання, так, буде розглядатися ринок землі. Можна розглядати ринок землі на позачергових засіданнях, зараз йде дискусія з юристами. Адже це питання не врегульовані у регламенті... Є позиція стосовно того, щоб у такий період нічого не приймати доленосного», - заявив Корнієнко.

За словами нардепа, для завершення розгляду питання ринку землі необхідний пленарний тиждень засідань.

У свою чергу голова фракції Давид Арахамія підтвердив, що проєкт про ринок землі відклали на час дії карантинних заходів через коронавірус.

«А щодо ринку землі, це питання був черговим. Ми його зняли, щоб мінімізувати зараз ризики перебування в парламенті. Тому ми будемо збиратися тільки тоді, коли буде дійсна потреба», - заявив Арахамія.

Раніше очікувалося, що парламент може завершити розгляд поправок до законопроекту про ринок землі у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, 17 березня парламентарі на позачерговому засіданні Верховної ради з питань протидії коронавирусу проголосували за роботу парламенту виключно в комітетах до 3 квітня. зокрема, парламентарії схвалили два проекти постанови. Ними передбачаються зміни в календарний план проведення третьої сесії ВР.

Наступне позачергове засідання парламенту планується на наступному тижні. Однак у «Слузі народу» не виключають проведення засідання на цьому тижні у випадку форс-мажорних обставин.