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    Київ розірвав договори про будівництво нових приміщень посольства РФ

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    Київ розірвав договори про будівництво нових приміщень посольства РФ

    РФ хотіла збудувати в історичному серці Києва нові приміщення для свого посольства

    Сьогодні, 12 березня, Київська міська рада на своєму засіданні підтримала проєкти рішень про розірвання договорів оренди земельних ділянок для будівництва нових приміщень посольства Російської Федерації в центрі історичного Подолу на вулиці Спаській 13-15, Спаській, 14 та Боричевому Току, 17,19,21.

    Про це повідомив голова фракції ВО «Свобода» у Київраді Юрій Сиротюк на своїй сторінці у Facebook.

    Авторами цих проєктів рішень є «свободівці» Ігор Мірошниченко, Юрій Сиротюк, Володимир Назаренко та Іван Картавий.

    «На наступну тисячу років нам точно не потрібно приміщення для резиденції російського посла, нового приміщення посольства і консульства країни-окупанта», - зазначив Сиротюк.

    Він подякував депутатам за підтримку цього рішення.

    До слова, Господарський суд Києва визнав протиправним та скасував рішення Київради про відмову у поновленні договору оренди ділянки по вул. Мечникова, 7-Б у Печерському районі і визнав оренду поновленою. 

    14 листопада 2019 року Київрада проголосувала за відмову у поновленні оренди цієї ділянки

    Росія Київ Київрада земля Свобода будівництво посольство
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