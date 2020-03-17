Тимошенко розказала, як протидіятиме Зеленському, який хоче дозволити продаж землі під час пандемії



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Тимошенко повідомила, що фракція «Батьківщина» очікує рішення Конституційного Суду щодо закону про продаж землі у найближчі тижні

«Батьківщина» зробила подання до Конституційного суду з приводу введення у дію закону про землю після референдуму, - Тимошенко

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що її фракція блокуватиме введення закону про розпродаж землі до рішення всеукраїнського референдуму за допомогою Конституційного суду. Про це Тимошенко сказала на брифінгу після позачергового засідання Ради.

Тимошенко повідомила, що фракція «Батьківщина» очікує рішення Конституційного суду щодо закону про продаж землі у найближчі тижні.

За словами лідера партії «Батьківщина» після спаду епідемії, фракція продовжить підготовку до референдуму.

«Якщо парламент прийме закон про ринок землі, ми будемо звертатися до Конституційного суду для того, щоб не допустити введення цього закону у дію», - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, вчора, 16 березня, президент Володимир Зеленський у своєму екстреному зверненні наголосив, що не зважаючи на карантин через коронавірус, парламент має впровадити земельну реформу.

«Швидкі реформи – це швидка допомога для економіки.Без них – економічна кома. І це не питання. Це відповідь. У такі часи всі народні депутати мають усвідомити відповідальність. У такі часи ви блокуєте не трибуну – ви блокуєте життя України», – заявив президент.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада зібралася на позачергове засідання через коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні, 17 березня, Рада на позачерговому засіданні призначила Венедіктову генеральним прокурором.