У вересні борги за комуналку знизилися на мільярд
Із лютого заборгованість за комунальні послуги знизилася майже на 18,5 мільярда гривеньЗа вересень заборгованість населення за комуналку знизилася на 2,1%, порівняно з серпнем, до 51 мільярда гривень. Про це свідчать дані Держслужби статистики.
Так, на кінець місяця заборгованість з оплати за газ склала 22,3 мільярда гривень, за централізоване опалення та гарячу воду - 14,4 мільярда гривень, за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій - 4,9 мільярда гривень, за централізоване постачання холодної води і водовідведення - 4,1 мільярда гривень, за вивезення побутових відходів - 0,8 мільярда гривень, за поставку електроенергії - 4,5 мільярда гривень.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у вересні склали 714,8 гривні.
За місяць населення сплатило за комуналку 5,7 мільярда гривень, за поставку електроенергії - 3 мільярди гривень.
Також повідомляється, що за дев'ять місяців з населенням було укладено 50 тис. договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 394,3 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 224 мільйони.
За підсумками серпня заборгованість за комуналку становила 52,1 млрд грн. Таким чином, за місяць вона скоротилася на мільярд.