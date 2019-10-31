Чверть столичних будинків досі не підключені до опалення



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Наразі у Києві опалюється 98,7% об’єктів соціальної сфери

Станом на ранок 31 жовтня, у Києві до теплопостачання підключено 75,5% житлових будинків. Такі дані надає Міністерство розвитку громад і територій України.

Так, наразі у Києві опалюється 98,7% об’єктів соціального фонду та 75,5% житлових будинків.

Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

Станом на 30 жовтня, у Києві було підключено до опалення майже 70% житлових будинків.

«Київтеплоенерго» інформувало, що у повному обсязі виконано усі письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери: шкіл, дитячих садочків, лікарень.

Як повідомив 31 жовтня на Колегії Київської міської держадміністрації заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, у цьому сезоні Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів. На 30% зменшилася аварійність на магістралях через початок запуску теплоносія.