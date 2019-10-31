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    У Кличка звітують: Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів

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    У Кличка звітують: Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів

    Аварійність на тепломагістралях зменшилася на 30%

    У Києві майже завершено підключення житлових будинків до опалення. У повному обсязі підключені до теплопостачання дитячі заклади та лікарні. Про це розповів на Колегії Київської міської держадміністрації заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

    За його словами, у цьому сезоні Київ увійшов в опалювальний сезон без ексцесів. «На 30% зменшилася аварійність на магістралях через початок запуску теплоносія. Нарешті завершилася й історія з приватною котельнею «Бонвояж» на Татарці, де власник роками не міг забезпечити опалення прилеглих будинків. Тепер мешканці отримують тепло від великої котельні «Молодіжна». Всі роботи по заміні труб і перепідключенню, а також встановленню в підвалах 11 будинків теплопунктів з погодним регулюванням завершені вчасно», - розповів Пантелеєв.

    «Також нині спокійно подали тепло у будинки по проспектах Свободи, Леся Курбаса, вулиці Йорданській, де були замінені кілометри теплотрас, а також заасфальтовані всі розриття», - додав він.

    Він зауважив, що нині ще є проблеми із «завоздушеністю» у системах і у квартирах киян. «Ми бачимо ситуацію по зверненнях жителів у столичні кол-центри. Тому я звертаюся до райдержадміністрацій й Керуючих компаній районів: виконайте свою роботу, приберіть проблему, адже ви зобов’язані налагоджувати роботу систем у будинках», - закликав Пантелеєв. 

    Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

    Житлові будинки будуть підключені до опалення протягом 10 днів згідно з графіком погодження з районними адміністраціями.

    Для оперативного реагування на аварійні ситуації під час підключення житлового фонду до централізованого теплопостачання у Києві цілодобово працюватиме 43 спецбригади.

    Станом на 30 жовтня, у Києві підключено до опалення майже 70% житлових будинків.

    Джерело: Вечірній Київ

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