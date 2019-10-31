В Україні понад 68% житлових будинків вже мають теплі батареї графіка



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На Херсонщині до опалення поки не підключили житлові будинки

Закарпатська область має 100% показник підключення опалення об'єктів соціального фонду

В Україні станом на 31 жовтня опалюються 75,9% об’єктів соціального фонду (шкіл, дитсадків, лікарень та інших закладів) і 68,4% житлових будинків.

Такі дані наводить Міністерства розвитку громад і територій України.

До п’ятірки лідерів за найвищими показниками підключення до опалення житлових будинків увійшли Вінницька (99,3%), Житомирська (99,7%), Хмельницька (96,8), Черкаська (98,5%) області та місто Київ (98,7%).

За показниками підключення до опалення соціального фонду лідирують Вінницька (96,0%), Закарпатська (100%), Рівненська (95,2%), Чернівецька (96,3%) та Чернігівська (96,0%) області.

Отже, в Україні отплення житлового фонду розпочато в 23 областях, непідключеною залишається Херсонська область.

До слова, за останніми даними, чверть столичних будинків досі не підключені до опалення. Нагадаємо, 25 жовтня у Києві розпочався опалювальний сезон.

Також нагадаємо, що Кабінет міністрів України на прохання Асоціації міст готується скасувати постанову №560, через яку в містах можуть відключати опалення та гарячу воду.

До слова, напередодні повідомлялося, що в Україні вночі очікувалися заморозки до -6 градусів. Холодна погода протримається цими вихідними. Однак, принймні у Київ після морозів прийде друге бабине літо.