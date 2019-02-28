У Запорізькій області скорочення вдвічі кількості субсидіантів спричинило зростання боргів за газ



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Заборгованість мешканців Запоріжжя та області за спожите паливо вже перевищила 1 млрд грн

З початком опалювального сезону скорочення субсидіантів і зростання ціни газу призвело до накопичення споживачами боргів. Заборгованість мешканців Запоріжжя та області за спожите паливо вже перевищила 1 млрд грн.

Зараз субсидію на природний газ у Запорізькій області оформили близько 106 тис. клієнтів ТОВ «Запоріжгаз Збут». У минулому опалювальному періоді кількість субсидіантів становила майже 212 тис. З початком холодів борги користувачів газу збільшилися на 390,5 млн грн. Такі неплатежі блокують розрахунки регіону з НАК «Нафтогаз України» і ставлять під загрозу виділення «Нафтогазом» палива для споживачів.

«У поточному опалювальному сезоні на 23% зросла ціна газу, яку отримує «Нафтогаз», зменшилася кількість субсидіантів і знижені соціальні нормативи використання газу для опалення житла, на які надається державна допомога. І хоча опалювальний сезон триває, жителі області вже сформували борг 1 млрд грн за газ», - зазначила начальник відділу розрахунків «Запоріжгаз Збуту» Ольга Приходько.

У цьому році для одержувачів субсидій заплановано впровадження механізму монетизації державної допомоги. Нововведення чекають споживачів, які оформлять субсидію з початку 2019 року. Для домоволодінь, які отримали державну допомогу на оплату за газ до 01.01.2019 р., змін не відбудеться до закінчення опалювального сезону.

В процесі монетизації буде задіяний державний Ощадбанк. На кожного одержувача субсидії, після обробки його заяви і призначення державної допомоги, управліннями соціального захисту, автоматично буде відкрит обліковий запис в Ощадбанку. Гроші з рахунку підуть на оплату комунальних послуг. Ощадбанк буде щомісяця інформувати субсидіантів про рух коштів на його рахунку.

Для споживачів, які отримали субсидію до 01.01.2019 р., в травні буде проведено перерахунок з поверненням невикористаної частини субсидії в державний бюджет.