На Київщині чиновника затримали «на гарячому» під час отримання хабара



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Правоохоронці вилучили у якості речових доказів гроші у сумі 25 тисяч гривень Фото: Нацполіція

Вирішується питання про оголошення посадовцю підозри

Заступник директора одного з підприємств, розташованого у місті Бровари під Києвом, вимагав та отримав 25 тисяч гривень неправомірної вигоди за підписання договору оренди нежитлового приміщення.

Злочинну діяльність посадовця задокументували працівники Управління захисту економіки Київщини спільно з детективами Слідчого управління області та під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

На місці злочину правоохоронці вилучили у якості речових доказів гроші у сумі 25 тисяч гривень. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Міру запобіжного заходу йому обере суд. Триває слідство.

Як повідомлялося, Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному одержанні хабарів працівника митного посту «Столичний» Київської міської митниці ДФС України та його посередника.