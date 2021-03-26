ID-картка: Федоров протестував нову послугу в «Дії»

Нова технологія також буде працювати для електронного підпису

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав свою першу ID-картку й одразу ж протестував нову послугу в «Дії».

Про це Федоров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Йдеться про авторизацію у застосунку «Дія» – через прикладання картки до смартфона з NFC.

«Це фантастична і революційна послуга і я на 100% впевнений, що такої можливості ще немає жодна країна в світі. Серед основних переваг цієї технології – ті, у кого вже є ID-картка, але немає 18 років, або їхній банк не підключений до системи Bank ID НБУ, отримають документи та послуги в «Дії–. Крім того, за допомогою технології PhotoID можна буде пройти переавторизацію, яку вимагає Дія час від часу. Ця технологія також буде працювати для електронного підпису», – розповів він.

Нагадаємо, що Україна переходить в режим paperless. З 1 вересня 2021-го держоргани України не зможуть вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в смартфоні.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує запуск Дія ID – сучасний цифровий підпис, який полегшить українцям отримання послуг в онлайні.