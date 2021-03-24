Нацкомісія заборонила «Укрпошті» підвищувати тарифи

У НКРЗІ кажуть, що «Укрпошта» не виправляє недоліки в роботі

«Укрпошта» хотіла підвищити тарифи в середньому на 30,6%

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, вирішила відмовити акціонерному товариству «Укрпошта» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів. Про це повідомляється на сайті комісії.

19 лютого НКРЗІ провело з «Укрпоштою» робочу нараду, за результатами якої національний поштовий оператор повинен був виправити ряд виявлених недоліків і невідповідність пропозицій «Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку».

«Комісія не отримала від «Укрпошти» належної реакції з приводу виправлення виявлених недоліків», – йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначає, що невідповідності пропозицій Порядку були в частині зміни тарифів на пересилання посилок і пріоритетної письмової кореспонденції.

«Укрпошта» пропонувала переглянути граничні тарифи на послуги поштового зв'язку в два етапи: перший – з дати набрання законної сили рішенням до 30 листопада 2021 року в середньому на 30,6%, другий – з 1 грудня 2021 року в середньому на 8,8%.

Раніше «Нова пошта» підвищила тарифи. Зокрема, на 1-10 грн подорожчала і упаковка посилок. Тепер за коробку від 30 до 40 кг з наповнювачем замість 86 грн доведеться заплатити 96 грн. Тариф на базові послуги доставки підвищується на 5 грн.

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см з однією зі сторін відправлення за умови упакування згідно з правилами упаковки «Нової пошти».

Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне, щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу.



