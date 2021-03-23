На Житомирщині поліцейські знайшли в лісі малюка (фото, відео)

Хлопчик встиг пройти близько 2 км углиб лісу від свого будинку

21 березня на півночі Житомирщини правоохоронці знайшли в лісі хлопчика віком 2 роки і 3 місяці, про зникнення якого до поліції повідомила овручанка. За словами заявниці, їй подзвонила налякана сестра із с. Кам’янівки та повідомила, що не може знайти свого маленького сина.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У вказаний населений пункт виїхали наряд сектору реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Овруцького відділу. Правоохоронці зі слів матері з’ясували, що вона разом із дитиною приїхала з міста наводити лад після зими у своєму заміському обійсті. Поки жінка поралась по господарству, її дворічний син грався на подвір’ї. У якийсь момент господиня побачила покинуті хлопчиком іграшки, однак його самого ніде не було. Самостійні пошуки в обійсті і по сільській вулиці нічого не дали. Тож налякана матір зателефонувала родичам.

Село невеличке і знаходиться у лісистій місцевості. Поліцейські поділились на спільні з місцевими жителями пошукові групи і взялися відпрацьовувати територію. Окрема група у селі перевіряла хати-пустки, закинуті приміщення, чагарники на околицях тощо. Інші прочісували ліс по визначених секторах.

«У лісі були окремі ділянки, де ще лежав сніг. На ньому ми помітили сліди дитячого взуття і пішли по них. Увесь цей час голосно гукали хлопчика на ім’я. Врешті побачили дитину. Малюк спокійно ішов лісовою дорогою, а коли ми його покликали, розвернувся нам назустріч», – розповів заступник начальника Овруцького відділу поліції Петро Бородій.

Хлопчик встиг пройти близько 2 км углиб лісу від свого обійстя.





Службовим автомобілем поліцейські привезли малюка у село і передали матері.

З дитиною нічого лихого не сталось, а своєї подорожі він не злякався.