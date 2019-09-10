Україна готується до опалювального сезону: побила новий рекорд з імпорту газу



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Імпорт газу Україна здійснює з Європи

Станом на 9 вересня обсяг газу у підземних сховищах зріс до найвищого за останні 7 років рівня — 18,7 мільярда кубометрів

Обсяги імпорту газу до України сягнули нового історичного максимуму. Так країна готується до опалювального сезону та ймовірних перебоїв з постачанням газу.

Про це повідомив голова Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон.

«Імпорт газу до України досягнув 69,1 мільйона кубометрів (на добу — ред.). Це новий історичний максимум», — повідомив Макогон.

Зазначимо, що імпорт газу Україна здійснює з Європи. За допомогою імпорту формується газовий запас, що зберігається у підземних сховищах газу.

Так, станом на 9 вересня обсяг газу у підземних сховищах зріс до найвищого за останні 7 років рівня — 18,7 мільярда кубометрів.

Станом на початок вересня у підземних сховищах газу України було 18,3 мільярда кубометрів газу, що на 3 на мільярди кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року.

Раніше повідомлялось, що іноземні компанії закачали до українських газових сховищ 1,4 мільярда кубометрів газу.

Нагадаємо, що для закупівлі додаткових обсягів газу Нафтогаз випустив євробонди на загальну суму 1 мільярд доларів.

Зазначимо, що Нафтогаз наразі прагне закачати до підземних сховищ щонайменше 20 мільярдів кубометрів газу — на 2 мільярди кубометрів більше, ніж зазвичай. Причина цього — ймовірна зупинка Росією транзиту газу до ЄС через Україну, що ускладнить майбутній імпорт газу з Євросоюзу.

Раніше стало відомо, що Нафтогаз почав переговори зі США про купівлю скрапленого газу.