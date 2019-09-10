Різке зростання внутрішнього видобутку газу - пріоритетне завдання для України

Завантаження української ГТС - виключно наша проблема і завдання

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Мы тут слегка погрузились во внутреннюю политику, но имеет смысл немного оглядываться по сторонам. В Туркменистане прошел Каспийский экономический форум. Казалось бы, что нам до Каспия, а вот не спешите. Там представитель ЕС в Центральной Азии (да, есть такой) Петер Буриа объявил о планах ЕС закупать газ в Туркменистане. До 30 млрд кубометров ежегодно. Для строительства газопровода через Каспий уже сформирован консорциум подрядчиков. Иран против - предлагает свой готовый газопровод. В общем, попрет Туркменский газ в ЕС в таких количествах, что оба Северных потока выглядят скромно. В Кремле рыдают.

Посмеявшись над незадачливыми северными соседями оценим, что с этого проекта нам. А нам тоже плохо - чем больше альтернативных маршрутов из Азии в ЕС, тем меньше загрузка нашей ГТС. Тем она меньше нужна вообще всем. Ну а про то, что шансов на длительный контракт с Газпромом на транзит шансов практически нет, я раньше писал. Так что загрузка украинской ГТС в ближайшей перспективе - исключительно наша проблема и задача. И загрузить ее можно только газом собственной добычи. Так что в этой отрасли к чертовой матери нужно сносить все рогатки и барьеры, забрать возможность бесконечных согласований и вымогательства у местных советов и предельно упростить допуск инвесторов. Одно разрешение на уровне министерство и продавать через аукцион. С инвестобязательствами, конечно, но не кабальными.

Резкий рост внутренней добычи - наша приоритетная задача на вчера даже, а не на сегодня. Это энергетическая независимость, рабочие места (в том числе для квалифицированных специалистов), приток валюты от импорта и положительный торговый баланс. Вперед, давно пора было провести революционные изменения в этой сфере!

Джерело: блог Кирила Сазонова

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