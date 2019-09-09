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    «Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ

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    Глава &laquo;Газпрому&raquo; Олексій Міллер - «Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
    Глава «Газпрому» Олексій Міллер
    Фото: kremlin.ru

    Російська сторона намагається продавити свої умови нібито з 25% знижкою на газ

    Російська компанія «Газпром» на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%. Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, передають російські ЗМІ.

    Повідомляється, що на зустрічі з Путіним глава «Газпрому» заявив, що першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну. При цьому Путін підкреслив необхідність транзитного контракту через українську ГТС.

    «У разі укладення прямого договору на постачання газу з «Газпромом», ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижчою поточного рівня», - додав Міллер.

    Зазначимо, що Путін провів зустріч з главою «Газпрому» перед тристоронніми газовими переговорами, на якій заявив, що російська сторона повинна платити за користування газотранспортною системою України.

    Джерело: РБК-Україна

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