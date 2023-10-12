Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
Україна домовляється про експорт зерна з Румунією, Словаччиною та Молдовою
фото: agro.com.ua

Щоб вивезти зерно, Україна збирається, зокрема, розширювати експортні маршрути

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підписання наступного тижня документів, які дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності української логістики з Румунією і Молдовою. Про це він сказав у четвер на Київському міжнародному економічному форумі.

«Мінагро покращило прогноз з 72 млн до 79 млн тонн цьогорічного врожаю. Це краще, ніж ми очікували, і це вже друге покращення. Це ключова частина нашого експорту», – зазначив прем'єр.

Для того, щоб вивезти зерно, Україна збирається, зокрема, розширювати експортні маршрути, додав він.

«Ми в активному діалозі з Румунією, Словаччиною, Молдовою. Буквально щодня відбуваються перемовини. Наступного тижня у нас буде спільне засідання урядів – українського й румунського. Я переконаний, буде підписано і дуже швидко реалізовано масу документів, що дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності нашої логістики з Румунією і Молдовою також», – сказав Шмигаль.

Тим часом розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів. Як пояснили в міністерстві оборони Великої Британії, публікуючи цю інформацію, Лондон прагне розкрити тактику Росії і запобігти можливим інцидентам.

Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання української економіки. Згідно з оновленим прогнозом зростання реального ВВП України у 2023 р. та 2024 р. очікується на рівні 3.5% та 4% відповідно, що на 1.5 та 0.5 в.п. вище оцінок середини 2023 р. Згідно з оцінками Світового банку основними ризиками для України залишаються безпека, руйнування інфраструктури та логістики, зростання цін на енергоносії.

 

Теги: експорт зерно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього
Проблема виплати боргів на енергоринку має бути пріоритетною напередодні зими – Інститут майбутнього
Для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики, – «Укренерго»
Для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики, – «Укренерго»
Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни – експерт
Зміни правил фінмоніторингу можуть підвищити довіру до фінансової системи країни – експерт
Федерація роботодавців закликала НКРЕКП скасувати цінові обмеження, щоб погасити борги на енергоринку
Федерація роботодавців закликала НКРЕКП скасувати цінові обмеження, щоб погасити борги на енергоринку
В Україні дорожчає земля: в яких регіонах ціна найвища
В Україні дорожчає земля: в яких регіонах ціна найвища

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
Лідер ХАМАСу оголосив день розправи над усіма євреями світу
38K
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
25K
Ніна Матвієнко виховала чудових дітей
14K
Україна по-новому каратиме колаборантів, які люблять Путіна – деталі законопроєкту
14K
Білий дім висловився про передачу Україні ракет Atacms
11K
У Криму вибухнув патрульний корабель РФ

Новини

Українські воїни стримують наступ РФ на сході: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 07:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 12 жовтня
Сьогодні, 05:17
Литва анонсувала новий пакет допомоги Україні
Сьогодні, 03:55
12 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Вчора, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Вчора, 07:11

Прес-релізи

«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
«Доступні кредити 5-7-9%» для ФОП за 1 день
12 жовтня, 13:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту