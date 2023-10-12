Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль

Україна домовляється про експорт зерна з Румунією, Словаччиною та Молдовою

Щоб вивезти зерно, Україна збирається, зокрема, розширювати експортні маршрути

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував підписання наступного тижня документів, які дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності української логістики з Румунією і Молдовою. Про це він сказав у четвер на Київському міжнародному економічному форумі.

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«Мінагро покращило прогноз з 72 млн до 79 млн тонн цьогорічного врожаю. Це краще, ніж ми очікували, і це вже друге покращення. Це ключова частина нашого експорту», – зазначив прем'єр.

Для того, щоб вивезти зерно, Україна збирається, зокрема, розширювати експортні маршрути, додав він.

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«Ми в активному діалозі з Румунією, Словаччиною, Молдовою. Буквально щодня відбуваються перемовини. Наступного тижня у нас буде спільне засідання урядів – українського й румунського. Я переконаний, буде підписано і дуже швидко реалізовано масу документів, що дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності нашої логістики з Румунією і Молдовою також», – сказав Шмигаль.

Тим часом розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів. Як пояснили в міністерстві оборони Великої Британії, публікуючи цю інформацію, Лондон прагне розкрити тактику Росії і запобігти можливим інцидентам.

Нагадаємо, минулого тижня Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання української економіки. Згідно з оновленим прогнозом зростання реального ВВП України у 2023 р. та 2024 р. очікується на рівні 3.5% та 4% відповідно, що на 1.5 та 0.5 в.п. вище оцінок середини 2023 р. Згідно з оцінками Світового банку основними ризиками для України залишаються безпека, руйнування інфраструктури та логістики, зростання цін на енергоносії.