Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору

Росія може замінувати прибережну зону українських портів

Розсекречені дані британської розвідки вказують на можливі плани Росії продовжити атаки на цивільні судна, які везуть зерно з України, а також замінувати прибережну зону українських портів. Як пояснили в міністерстві оборони Великої Британії, публікуючи цю інформацію, Лондон прагне розкрити тактику Росії і запобігти можливим інцидентам.

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Британські військові вважають, що Росія навряд чи відкрито атакуватиме цивільні судна. Натомість Москва може завдати удару та звинуватити в ньому Україну. Зараз Велика Британія має всі засоби розвідки та моніторингу, щоб контролювати діяльність російських військових у Чорному морі.

З моменту виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія пошкодила 130 об'єктів портової інфраструктури в Одесі, Чорноморську та Рені, а також знищила майже 300 тис. тонн зерна, стверджують у Лондоні. «Це більше, ніж загальна сума, яку Росія обіцяла пожертвувати африканським державам, і достатньо, щоб прогодувати понад 1,3 мільйона людей протягом року», – йдеться у повідомленні британського міноборони.

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У період дії зернової угоди з чорноморських портів вивозилося близько 4,2 млн. тонн сільськогосподарської продукції на місяць. До 24 мільйонів тонн продуктів харчування ризикують не потрапити на світові ринки наступного року, якщо Київ не зможе знайти альтернативні експортні маршрути, заявляє британська влада.

Восени припинений після зриву зернової угоди вивіз зерна морем відновився: перші 10 кораблів скористалися коридором, який Україна почала вибудовувати на тлі загроз країниа-агресора топити судна, що йдуть в українські порти. Російський Чорноморський флот через постійні атк ЗСУ виявився нейтралізований і замкнений у Севастополі.

Новий маршрут проходить на північному заході Чорного моря, вздовж берегів Румунії та Болгарії, які є країнами НАТО. Раніше зерновий коридор йшов безпосередньо через море до Стамбула, де спільна комісія з представників ООН, Туреччини та Росії перевіряла судна, які доставляли українське зерно.

До слова, Греція готова надати альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс. Країна вже обговорила цей план зі своїми партнерами з ЄС та країнами поза блоком. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джордж Герапетріт під час засідання міністрів із закордонних справ на Раді ЄС, яка відбулася в Києві, передає Kathimerini.

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Видання пише, що оскільки укладена за посередництва Туреччини угода про експорт українських зернових через чорноморські порти країни наразі не працює, багато кулуарної роботи присвячено пошуку альтернатив, адже Україна життєво важлива для світового постачання зернових.