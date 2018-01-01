  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    Україна має достатню кількість газу до кінця сезону

    В українських сховищах наразі майже 11 мільярдів кубів газу
    В українських підземних газових сховищах станом на 21 лютого залишається 10,9 млрд кубометрів газу - це на 2,3 млрд кубометрів більше, ніж торік. Про це інформує прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.  «Синоптики прогнозують морозець до мінус 17 на вихідних, але на душі і в домівках буде тепло.
    • Сьогодні, 16:02
    • Розсилка

    В українських сховищах наразі майже 11 мільярдів кубів газу

    В українських підземних газових сховищах станом на 21 лютого залишається 10,9 млрд кубометрів газу - це на 2,3 млрд кубометрів більше, ніж торік.

    Про це інформує прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Facebook. 

    «Синоптики прогнозують морозець до мінус 17 на вихідних, але на душі і в домівках буде тепло. Бо до календарної весни залишилось тиждень, а в ПСГ газу 10,9 млрд. На сьогодні в українських газосховищах зберігається на 2,3 млрд куб. м більше, ніж на цю дату минулого року», - йдеться у повідомленні.

    Як нагадали у Нафтогазі, офіційно опалювальний сезон закінчиться у перших числа квітня. 

    «Як би не гралась зима з погодою, газу вистачить», - запевнили у компанії.

    Нагадаємо, що нові енергетичні потоки Росії в обхід України є загрозою для вітчизняної ГТС.

    Крім того експерт розповів, що Москва використовує будівництво газопроводів для виведення грошей за кордон.

    Читайте також
    газ опалювальний сезон Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ