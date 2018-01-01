Україна має достатню кількість газу до кінця сезону

В українських сховищах наразі майже 11 мільярдів кубів газу

В українських підземних газових сховищах станом на 21 лютого залишається 10,9 млрд кубометрів газу - це на 2,3 млрд кубометрів більше, ніж торік. Про це інформує прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Facebook. «Синоптики прогнозують морозець до мінус 17 на вихідних, але на душі і в домівках буде тепло.



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В українських сховищах наразі майже 11 мільярдів кубів газу

В українських підземних газових сховищах станом на 21 лютого залишається 10,9 млрд кубометрів газу - це на 2,3 млрд кубометрів більше, ніж торік.

Про це інформує прес-служба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Синоптики прогнозують морозець до мінус 17 на вихідних, але на душі і в домівках буде тепло. Бо до календарної весни залишилось тиждень, а в ПСГ газу 10,9 млрд. На сьогодні в українських газосховищах зберігається на 2,3 млрд куб. м більше, ніж на цю дату минулого року», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали у Нафтогазі, офіційно опалювальний сезон закінчиться у перших числа квітня.

«Як би не гралась зима з погодою, газу вистачить», - запевнили у компанії.

Нагадаємо, що нові енергетичні потоки Росії в обхід України є загрозою для вітчизняної ГТС.

Крім того експерт розповів, що Москва використовує будівництво газопроводів для виведення грошей за кордон.