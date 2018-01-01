Нові енергетичні потоки Росії в обхід України є загрозою для вітчизняної ГТС - експерт

Українська газотранспортна система постраждає через нові енергетичні потоки росіян

Росія має намір побудувати нові енергетичні потоки, а саме: «Північний-2» та «Турецький». Із запусками цих газопроводів в обхід України Київ зіштовхнеться з проблемами втрати транзитних коштів та функціонування української газотранспортної системи. Україні варто висловити протест проти будівництва російських



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Українська газотранспортна система постраждає через нові енергетичні потоки росіян

Росія має намір побудувати нові енергетичні потоки, а саме: «Північний-2» та «Турецький». Із запусками цих газопроводів в обхід України Київ зіштовхнеться з проблемами втрати транзитних коштів та функціонування української газотранспортної системи. Україні варто висловити протест проти будівництва російських газопроводів. Про це розповів Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» під час конференції у прес-центрі «Главкома».

Зниження завантаження української газотранспортної системи може призвести до розбалансування її функціонування.

«Ми зіштовхнемося не лише з втратою доходів, а й з проблемами функціонування газотранспортної системи. Якщо відбудеться скорочення обсягів транспортування російського газу до тих мінімумів, про які говорять(від 45 до навіть 10-15 млрд кубометрів газу на рік), то це призведе до необхідності змін у технологічних схемах функціонування українського ГТС. Зокрема, наслідком цього може стати необхідність виведення з експлуатації окремих ділянок», - розповідає Чубик.

Також він зазначає, що Україні варто вислови тверду позицію, щодо припинення будування «Північного -2» та «Турецького» потоків та призначити Уповноваженого з енергетичних питань.

«Вони несуть шкоду Україні. Наразі важливо консолідувати зусилля нашої держави в протидії цим шкідливим газопроводам. Ми маємо виступити з чіткою позицією перед європейськими партнерами та Росією. Також ми підходимо до закінчення чинних контрактів. У кінці 2019 року припиняється дія, як контракту на постачання газу в Україну, так і контракту на транзит газу територією України в Європейський Союз та треті держави. До цього періоду нам варто призначити спеціального уповноваженого в структурі українського уряду та консолідувати навколо нього усі можливі ресурси з просування наших інтересів», - зазначив виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ».

Принагідно зазначимо, що дохід від транзиту газу українською ГТС становить від 2 до 3 млрд дол на рік.

Принагідно зазначимо, що дохід від транзиту газу українською ГТС становить від 2 до 3 млрд дол на рік. Також Меркель зазначила, що російський «Північний потік-2» не загрожує Європі

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