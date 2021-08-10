Україна перед початком опалювального сезону почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану

ДТЕК розпочав імпорт вугілля для стабільного проходження опалювального сезону

Компанія «ДТЕК Енерго» розпочала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану, також проводить переговори про поставки з США.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Незважаючи на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми, фактично, вже розпочинаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про поставку судових партій із США. Тож, як бачимо, перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже в самий найближчий час», – зазначив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.

Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на власних шахтах до 10 млн тонн.

«В пріоритеті «ДТЕК Енерго», як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку та стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть не дивлячись на кризові умови, які склалася на ринку електроенергії», – наголосили в компанії.

Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля з початку літа.

Учора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля за добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку та Ладижинську ТЕС (усі – «ДТЕК Енерго»).