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    Україна перед початком опалювального сезону почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану

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    Компанія &laquo;ДТЕК Енерго&raquo; наростила видобуток вугілля на власних шахтах до 10 млн тонн - Україна перед початком опалювального сезону почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану
    Компанія «ДТЕК Енерго» наростила видобуток вугілля на власних шахтах до 10 млн тонн

    ДТЕК розпочав імпорт вугілля для стабільного проходження опалювального сезону

    Компанія «ДТЕК Енерго» розпочала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану, також проводить переговори про поставки з США.

    Про це йдеться в повідомленні компанії.

    «Незважаючи на підвищений попит на вугілля на світових ринках, ми, фактично, вже розпочинаємо його імпорт. Перша партія з Казахстану вже в дорозі. Наступного тижня очікуємо початок поставок вугілля з Польщі. Також ведемо переговори про поставку судових партій із США. Тож, як бачимо, перші поставки вугілля для потреб генерації будуть в Україні вже в самий найближчий час», – зазначив генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєв.

    Одночасно компанія наростила власний видобуток вугілля на власних шахтах до 10 млн тонн.

    «В пріоритеті «ДТЕК Енерго», як надійної і відповідальної компанії, забезпечити енергетичну безпеку та стабільність проходження Україною опалювального сезону, навіть не дивлячись на кризові умови, які склалася на ринку електроенергії», – наголосили в компанії.

    Нагадаємо, запаси вугілля на складах українських ТЕС 9 липня збільшилися на 13 900 тонн (+1,8%), свідчать дані Міністерства енергетики. Це максимальний добовий приріст запасів вугілля з початку літа.

    Учора на ТЕС прибуло 51 300 тонн вугілля, а спалено для виробництва електроенергії – 37 600 тонн. Найбільше вугілля за добу надійшло на Бурштинську, Криворізьку та Ладижинську ТЕС (усі – «ДТЕК Енерго»).

    Теги: ТЕС вугілля імпорт ДТЕК
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    Україна перед початком опалювального сезону почала імпорт вугілля з Польщі і Казахстану