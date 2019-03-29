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    Економіка та фінанси

    Україна прийняла перше цього року американське вугілля

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    Судно Hong Jing з США має на борту 75 тис. тонн вугілля - Україна прийняла перше цього року американське вугілля
    Судно Hong Jing з США має на борту 75 тис. тонн вугілля

    Розвантаження судна буде закінчено 3 квітня 2019 року

    ДП «Морський торговий порт «Чорноморськ» 28 березня прийняв перший в 2019 році балкер з імпортним вугіллям. Судно доставило партію коксівного вугілля зі США вагою 75 тис. тонн. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації морських портів України.

    «28 березня морський порт Чорноморськ прийняв перший у 2019 році балкер з імпортним вугіллям. Судно Hong Jing з партією коксівного вугілля з США пришвартувалося біля глибоководного причалу № 1 порту Чорноморськ. На борту судна - 75 тис. тонн вугілля», - повідомили в АМПУ.

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    Вантажооброблення судна здійснюється трьома технологічними лініями, з одночасним вивезенням вантажу на тилові площі.

    Планується, що розвантаження балкера буде закінчено 3 квітня 2019 року.

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    Як повідомлялося, зараз на замовлення АМПУ у порту «Чорноморськ» триває реалізація масштабного проекту з капітального днопоглиблення. За його підсумками порт зможе вільно приймати судна типу Panamax і post-Panamax, що значно збільшить можливості для перевалки у «Чорноморську» вугілля, зерна та інших вантажів.

    У рамках проекту торік була завершена перша за останні 20 років реконструкція підхідного каналу. Цього року будуть завершені роботи в акваторії 1-го ковша Сухого лиману.

    Минулого року порт перевантажив майже 300 тис. тонн імпортного вугілля.

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