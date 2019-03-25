ЗМІ: Як українські держшахти піднімають китайську економіку



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Державні шахти виявилися втягнуті в масштабну корупційну схему, - ЗМІ

Кропачев з китайцями організували схему з українськими держшахтами, - видання «Бізнес. Медіа»

Держава вимушена купувати китайську техніку для державних шахт за завищеними цінами. Таку схему організував Віталій Кропачев через компанію «Сані Україна». Про це пише Бізнес.Медіа в матеріалі «Як українські держшахти піднімають китайську економіку».

«Державні шахти виявилися втягнуті в масштабну корупційну схему. Тендери на постачання устаткування стабільно виграє ТОВ «Сані Україна». І це при тому, що за півроку фірма встигла на третину підвищити ціни на устаткування. В результаті по вже оголошених цього року торгах бюджет ризикує переплатити 370 млн грн. Ще, як мінімум, мільярд можуть недоотримати шахти: можливий зрив термінів постачань техніки не дасть можливості наростити вуглевидобування», - говориться в матеріалі.

Як пише ЗМІ, ТОВ «Сані Україна» була створена в квітні минулого року з статутним капіталом в 1 тис. грн. За декілька останніх місяців компанія виграла близько двох десятків тендерів державних шахт. У результаті гірники отримують устаткування китайського виробництва: фірма - офіційний ділер Sany Heavy Equipment, що входить в структуру машинобудівного гіганта Піднебесної – Sany. Рівноправним партнером в «Сані Україна» через ТОВ «Укрдонінвест» виступає Віталій Кропачов.

«Спарингом-партнерами «Сані Україна» на аукціонах незмінно виступають виключно фірми самого «куратора» вугільної галузі або близькі до нього структури (ТОВ «Маркленд», ТОВ «Днепропроммаш», ТОВ «Техпром», ТОВ «Укрдонінвест», ТОВ «Техенергомаш», ТОВ «Девеленс», ТОВ «Доненергоекспорт», ТОВ «Візарремпром» і так далі). Навіть побіжний погляд на склад їхніх власників і бізнес-історію розвіює всякі сумніви в тому, що ці учасники можуть скласти реальну конкуренцію «Сані Україна», - пише автор.

Крім того, самі лоти Кропачев нібито, за даними видання, формує так, щоб максимально відсікти інших виробників і продати китайську техніку в 1,5-1,6 разів дорожче. «Підтвердженням тому можуть служити тендерні торги, оголошені ДП «Шахта ім. Н.С.Сургая», ГП «Шахтоуправління «Південнодонбасівське № 1», ГП «Селідовуголь», ГП «Мірноградуголь», ПАО «Лісичанськуголь» в січні-лютому 2019-го. В ході цих торгів шахтарі планували купити очисну і прохідницьку техніку. Очікувана сума закупівлі – 1 272,3 млн грн. Хоча аналогічна продукція наших машинобудівників, причому вже адаптована до відробітку пластів малої потужності конкретного регіону, складає не більше 903 млн грн», - стверджує автор.

У матеріалі вказується, що відсутність реальної конкуренції дає можливість «Сані Україна» безсовісно задирати ціни. «За півроку пропонована фірмою техніка подорожчала на 33%. Наприклад, за скребковий конвеєр ДП «Селідовуголь» за березневим договором переплатить 22 млн грн. Вимушені будуть переплачувати і інші замовники. Оскільки неважко здогадатися, хто освоїть ті, що залишилися з 1 272,3 млн грн кошти».

Як раніше повідомляли ЗМІ, Віталій Кропачев є головним з основних претендентів на приватизацію «Центренерго», де він зараз міноритарний акціонер і головний постачальник вугілля на електростанції, що належать підприємству. Його ім'я регулярно з'являється в схемах, пов'язаних з цією держкомпанією.