Підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею стане катастрофою для держшахт - нардеп



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Підвищувати тарифи, як вимагає «Укрзалізниця» (на 14,2% плюс щоквартальна індексація на 2,5%), не можна, - нардеп

Підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею зробить вітчизняну вугільну галузь неконкурентоздатною і завдасть удару українській енергетиці, - Сажко

Пропоноване «Укрзалізницею» підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом стане катастрофою для державних вугледобувних підприємств. Таку думку висловив народний депутат Сергій Сажко, виступаючи на засіданні в Державній регуляторній службі, повідомляє «Мінпром».

Нардеп нагадав, що в його окрузі знаходиться шість державних шахт, де склалася непроста ситуація - видобуток вугілля падає, а зарплата гірникам виплачується несвоєчасно.

«Підвищення залізничних тарифів стане для цих підприємств катастрофою, - підкреслив він. - А запропонована квартальна індексація призведе до збільшення витрат на доставку палива до теплових електростанцій приблизно на 1,2 млрд грн. До кінця поточного року».

Сажко висловив упевненість, що підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею зробить вітчизняну вугільну галузь неконкурентоздатною і завдасть удару українській енергетиці.

«Підвищення тарифів призведе до «вимивання» грошей з модернізації наших електростанцій, що переводять працюючі на антрациті енергоблоки на газове вугілля. Це наша енергетична безпека, і якщо ми цього не будемо робити, у нас не буде енергетики», - застерігає він.

Нардеп висловив упевненість, що підвищувати тарифи, як вимагає «Укрзалізниця» (на 14,2% плюс щоквартальна індексація на 2,5%), не можна. «Необхідно створити робочу групу, де будуть всі зацікавлені сторони і тоді приймати рішення, - вважає він. – «Укрзалізниця» теж державне підприємство і держшахти повинні мати право сказати, на який відсоток підвищення тарифу вони готові».