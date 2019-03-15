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    Думки вголос

    Україна йде до енергетичної незалежності, навіть якщо це не подобається деяким олігархам

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Україна йде до енергетичної незалежності, навіть якщо це не подобається деяким олігархам

    Незалежність завжди дорого коштує, але залежність - набагато дорожче

    Мовою оригіналу

    Люблю писать о хороших новостях. Особенно про энергетику. Если новость в позитиве для Украины это гуд. Если в негативе для Мордора – тоже гуд. Если мы совмещаем эти два вектора – все вообще отлично. Если мы уделываем Мордор по газу с одной стороны и по углю с другой – все супер. И вот такой у нас сегодня начинается день. Хороший по всем новостям. Итак, начинаем разбирать позитив по пунктам.

    За январь-февраль Украина импортировала 0,9 млрд кубометров газа, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По нашим договорам – мы импортируем исключительно из стран ЕС. Это уже привычный позитив, но оценим главный фактор – мы покупаем все меньше импортного газа. Не потому что меньше тратим – постепенно растет добыча. И тенденция это продолжается в январе-феврале 2019 года. Это вам один из ответов про курс гривны. Мы тратим меньше долларов на закупку импортного газа. И больше добываем своего. Недостаточно? Тут я полностью согласен. У Украины есть все возможности быть не импортером, а экспортером газа. Так что есть над чем работать. Но тенденция уже правильная.

    Вторая позитивная новость по углю. Угледобывающие предприятия Украины в январе 2019 года увеличили добычу энергетического угля на 1,6% (на 33,2 тыс. тонн), до 2 млн 132,7 тыс. тонн. Это важно потому, что основным источником импорта угля является РФ. Соответственно – чем больше добываем своего, тем меньше покупаем в Мордоре.

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    И это цифры без учета арендованной шахты «Краснолиманской», но там они сами не хотят показывать результат Министерству энергетики и угольной промышленности. НАБУ им в помощь для лечения, а мы по факту записываем – меньше долларов потратим на уголь из РФ, ЮАР и США. Заплатим гривнами своим шахтерам за свой уголь и это отлично.

    Резюмирую с добавкой негатива, чтобы мы не расслаблялись. Преданные анафеме и проклятиям разного рода наемными общественниками формулы «Дюссельдорф+» и «Роттердам+» работают. Создают мотивацию для развития добычи угля и газа в Украине и украинскими компаниями. Это реально работает и вот мы все меньше покупаем импортных энергоносителей. И Украина идет к статусу энергетической независимости, даже если некоторым олигархам это не нравится. Стоит праздновать победу? Ни в коем случае. Мы в начале пути. Но если и дальше будем строить рыночную систему и посылать подальше лоббистов и ручных экспертов – все у нас получится. И по газу, и по углю, и по электроэнергии. Дорого? А независимость это на первый взгляд всегда дорого. Но зависимость потом выходит еще дороже…

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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