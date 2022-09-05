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Україна та ЄС підписали п’ять спільних угод: що вони передбачають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та ЄС підписали п’ять спільних угод: що вони передбачають
Україна тепер приєднається до програми «Цифрова Європа» з бюджетом 7,5 млрд євро
фото з відкритих джерел

ЄС надасть 500 млн євро на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб

Сьогодні, 5 вересня в Брюсселі було підписано п’ять угод між Україною та Європейським Союзом. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці угоди наближають нашу країну до вступу в Європейський Союз, а також сприяють перемозі України у війні проти російського агресора. Прем’єр-міністр відзначив, що дві з цих угод передбачають виділення Україні додаткових коштів у розмірі 622 млн євро.

«ЄС надасть 500 млн євро на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, аби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу. Крім того, ще 122 млн євро будуть виділені на гранти для органів державної влади, місцевого самоврядування та громадським організаціям»,– підкреслив Шмигаль.

Україна тепер приєднається до програми «Цифрова Європа» з бюджетом 7,5 млрд євро. Це дозволить активізувати в нашій державі проекти у сфері розвитку суперкомп’ютерів, штучного інтелекту, кібербезпеки та цифрових навичок. За словами Шмигаля, це важливий компонент у частині отримання цифрового безвізу з Європейським Союзом. Джерело:

Україна та Європейський Союз 5 вересня підписали наступні Угоди:

  •  Угода про участь України в програмі ЄС «Цифрова Європа» (2021-2027).
  •  Угода про участь України в програмі ЄС для співробітництва в митній сфері.
  •  Угода про участь України в програмі ЄС щодо співпраці у податковій сфері Fiscalis.
  •  Угода про надання Україні бюджетної підтримки на 500 млн євро.

 Додаткова угода щодо перерозподілу коштів на грантове фінансування у рамках підтримки України в надзвичайній ситуації.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Теги: Європейський союз економіка Денис Шмигаль

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