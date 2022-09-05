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Ратифікація Римського статуту: ЄС звернувся до української влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ратифікація Римського статуту: ЄС звернувся до української влади
фото: radiosvoboda.org

Рада асоціації рішуче засудила російську агресивну війну проти України

Європейський Союз закликав Україну якнайшвидше виконати зобов’язання щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це йдеться в спільному пресрелізі за підсумками восьмого засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

«Україна вважає, що її пропозиція щодо створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу за злочин агресії проти України має бути додатково вивчена. ЄС нагадав про зобов'язання України в рамках Угоди про асоціацію щодо ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду та закликав Україну терміново виконати це зобов'язання», – йдеться в  повідомленні.

Також Рада асоціації рішуче засудила російську агресивну війну проти України.  «ЄС високо оцінив мужність і рішучість українського народу та його керівництва у його боротьбі за захист суверенітету, територіальної цілісності та свободи України та наголосив на своєму непохитному прагненні допомогти Україні реалізувати своє невід'ємне право на самооборону від російської агресії та побудувати мирне, демократичне та процвітаюче майбутнє. Він високо оцінив громадянське суспільство України за його незмінну ключову роль у розбудові стійкості України проти російської агресії», – наголошується в документі.

У Раді асоціації наголосили, що винних у порушенні прав людини, звірствах та воєнних злочинах, учинених в умовах російської війни проти України, та їхніх співучасників має бути притягнуто до відповідальності. У ЄС заявили про підтримку інтенсивної роботи прокурора МКС та генерального прокурора України в цьому плані, гарантували фінансову підтримку та підтримку в розбудові інституційної спроможності цих зусиль.

Римський статут Міжнародного Кримінального суду – міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд. Документ прийнятий на дипломатичній конференції в Римі 17 липня 1998 року і набрав чинності з 1 липня 2002 року. Станом на вересень 2019 року Римський статут підписали всього 155 держав (Україна – 20 січня 2000 р.), але ратифікували 122 держави (Україна не ратифікувала). Статут встановлює функції, юрисдикцію і структуру суду.

Нагадаємо, раніше Євросоюз назвав слабкі місця України у реформах. Україні необхідно продовжувати реформи, особливо у сфері правосуддя, верховенства права та боротьби з корупцією.

Теги: Європейський союз Римський статут правосуддя

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