Офіційно: Євросоюз зупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Росією

«Ми спостерігаємо значне зростання перетинів кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки»

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу вирішили повністю призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією. Про це написав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

«Ми спостерігаємо значне зростання перетинів кордону з Росії в сусідні держави. Це стає ризиком для безпеки. Тому сьогодні ми домовилися з міністрами закордонних справ ЄС про повне призупинення дії угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією», – написав він.

Як повідомив Боррель на пресконференції у Празі, угода про спрощений візований режим з РФ уже була частково призупинена, а тепер ухвалено рішення про її повну зупинку.

«Дотепер угода була частково призупинена для деяких груп людей, чиновників, підприємців. Тепер – повна зупинка», – сказав Боррель.

За словами очільника європейської дипломатії, зупинка дії угоди суттєво зменшить кількість нових віз, які росіянам видають держави-члени ЄС, та запобігатиме «візовому шопінгу» росіян.

Боррель додав, що у ЄС є спільне розуміння того, що шенгенські візи потрібно і надалі видавати росіянам на індивідуальній основі, особливо конкретним групам людей.

«Ми не хочемо відрізати себе від тих росіян, які проти війни в Україні, ми не хочемо відрізати себе від російського громадянського суспільства», – пояснив Боррель.

За словами дипломата, серед держав ЄС також є занепокоєння щодо вже виданих мільйонів віз росіянам. Тому міністри доручили розібратися з цим питанням Європейській комісії.

«Ми погодились запросити Єврокомісію вивчити цю складну ситуацію і надати рекомендації», – сказав Боррель.

На додачу міністри визнали, що ситуація у країнах-сусідках Росії становить виклик для ЄС. Тому міністри погодились, що ці держави можуть ухвалювати заходи щодо обмеження в’їзду росіян на національному рівні відповідно до шенгенського кодексу.

Як відомо, сьогодні, 31 серпня, міністри закордонних справ європейських країн обговорюють заборону на видачу шенгенських віз російським туристам. Неформальна зустріч глав дипломатії в Празі проходить під головуванням Чехії в Раді ЄС. Для запровадження загальноєвропейської заборони потрібна одноголосна згода 27 держав, але поки не всі з них підтримують такі санкції.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Петер Сійярто оголосив, що Європейський Союз призупинить дію угоди з Росією про спрощення візового режиму, однак наразі не буде вводити загальну заборону на туристичні поїздки росіян. Водночас він наголосив, що загальної заборони на видачу віз громадянам Росії не буде.

Додамо, раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд країни пропонує Євросоюзу призупинити спрощений візовий режим з Росією.Міністерка сказала, що уряд Німеччини хотів би виступити посередником у суперечці між країнами ЄС щодо повної заборони на в'їзд для росіян.

Із початку повномасштабної війни Росії проти України на територію Євросоюзу в'їхало майже мільйон росіян. Такі дані наводить Європейське агентство прикордонної та берегової охорони Frontex.