Європейський Союз подав позов проти Росії на 290 млрд євро

Росію звинуватили в політиці «імпортозаміщення» та дискримінації європейських компаній

Європейський союз звинуватив Росію в дискримінації європейських компанії, що порушує норми Світової організації торгівлі, та вимагає компенсувати 290 млрд євро. Натомість у РФ відмовились це робити. Про це йдеться на сайті СОТ.

Росію звинуватили в політиці «імпортозаміщення» та дискримінації європейських компаній. У ЄС наголошують, що це суперечить нормам СОТ, членом якої є РФ.

«У 2019 році вартість опублікованих тендерів російських державних підприємств склала 23,5 трлн руб., або приблизно €290 млрд, що еквівалентно приблизно 20% ВВП Росії», – сказано в повідомленні.

У країні-агресорці невдоволені діями Європейського союзу. Заступник очільника МЗС РФ Олександр Панкін заявив, що вони своєю «політикою імпортозаміщення» нібито нічого не порушили. Також у Кремлі назвали скаргу «лицемірною, бо нібито ЄС першим запровадив санкції проти Росії».

Раніше повідомлялося, що новою очільницею Світової організації торгівлі (СОТ) стала представниця Нігерії, колишня керуюча директорка Світового банку Нгозі Оконджо-Івеала. Вона є першою жінкою та першою представницею Африки, яка обійняла цю посаду.

Також Кабінет Міністрів України продовжив на рік дію спецмита на російські товари. Рішення ухвалено на засіданні у четвер, 2 грудня. Застосування пільгових ставок ввізного мита, встановлених Митним тарифом України (піднятих до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ), продовжується до 31 грудня 2022 року.

Вони поширюються на імпорт товарів, країною походження яких є РФ.