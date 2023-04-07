Україна відновлює експорт електроенергії – Галущенко

За словами Галущенка, збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів

Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, інформує пресслужба відомства.

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«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», – зазначив Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів –пріоритет.

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«Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», – зазначив міністр.

За словами Галущенка, збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.

Нагадаємо: Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.

Враховуючи, що на експортерів були покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, з отриманих експортерами прибутків на підтримку пільгової ціни для населення було сплачено 2, 8 мільярда грн.

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Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, у березні експорт електроенергії міг принести Україні півмільярда гривень.