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Україна відновлює експорт електроенергії – Галущенко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна відновлює експорт електроенергії – Галущенко
За словами Галущенка, збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему
фото з відкритих джерел

Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів

Україна розпочинає процес відновлення експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності. Міністр енергетики України Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, інформує пресслужба відомства.

«Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Цього результату ми досягли завдяки титанічній роботі енергетиків, наших міжнародних партнерів, які допомагали у відновленні системи. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури», – зазначив Галущенко.

Дозволена європейською мережею операторів системи передачі ENTSO-E потужність для експорту становить 400 МВт. Однак фактичні обсяги експорту можуть коливатися  залежно від часу доби та кон’юнктури ринку. Очільник Міненерго акцентував на тому, що забезпечення потреб в електроенергії для українських споживачів –пріоритет.

«Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації», – зазначив міністр.

За словами Галущенка, збільшення генерації та відкриття експорту – це відповідь українських енергетиків на російські обстріли і намагання знищити енергосистему.

Нагадаємо: Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2, 6 млрд кіловат/годин.

Враховуючи, що на експортерів були покладені спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, з отриманих експортерами прибутків на підтримку пільгової ціни для населення було сплачено 2, 8 мільярда грн.

Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, у березні експорт електроенергії міг принести Україні півмільярда гривень.

Теги: Герман Галущенко населення Україна Міненерго експорт міністр

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