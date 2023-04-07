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У березні експорт електроенергії міг принести Україні півмільярда гривень, – Герус

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У березні експорт електроенергії міг принести Україні півмільярда гривень, – Герус
Доходи з експорту електроенергії можна використати для ремонту мереж та підстанцій
фото з відкритих джерел

«500 мільйонів – це великі гроші...»

Через профіцит в енергосистемі Україна могла б розпочати експорт електроенергії, щоб заробити додаткові кошти для відновлення електромереж та підстанцій, вважає голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

За його словами, зараз Україна могла би відновити експорт електроенергії, оскільки в певні періоди в енергосистемі спостерігається профіцит потужностей.

«Може бути так, що в якусь окрему годину буде окремо і експорт, і імпорт. Це також можливо і це також нормально. Але, скажемо так, мені здається, що за березень місяць ми могли заробити десь до 500 мільйонів гривень, якби у нас був цей відповідний експорт», – сказав Герус.

Він наголосив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для ремонту мереж та підстанцій, щоб забезпечити якомога більше українців світлом.

«500 мільйонів – це великі гроші. І в теперішній час, коли нам кожна копійка потрібна, фінансування військових видатків, і для бюджету, я би за ці гроші боровся, я би намагався їх заробити», – підкреслив Герус.

Нагадаємо, колишній міністр енергетики Олексій Оржель вважає, що профіцит в енергосистемі дозволяє спрямувати частину електрики на експорт, що допоможе зберегти низькі тарифи для населення.

Теги: енергетика експорт електроенергія

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