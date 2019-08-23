  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи через торговельну війну Трампа

    • Розсилка
    <p>Поставки кукурудзи з України до Китаю очікуються на рівні 4 мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту</p> - Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи через торговельну війну Трампа

    Поставки кукурудзи з України до Китаю очікуються на рівні 4 мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту

    Експерти припускають, що в перспективі Україна може стати основним експортером кукурудзи у світі

    Україна майже повністю закрила потреби Китаю в імпорті кукурудзи: КНР цьогоріч очікується продати 4 млн тонн цього продукту. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на видання Successful Farming.

    Такий обсяг торгівлі забезпечив 80% потреб Китаю в кукурудзі. Раніше практично на 100% попит задовольняли Сполучені Штати Америки, однак через торговельну війну між Вашингтоном і Пекіном китайці переорієнтувалися на українських постачальників. США продали Китаю всього 0,3 млн тонн, тобто менше 10% потреб економіки країни.

    В Америці вже лунають невдоволені втратою ринку збуту кукурудзи.

    «Велика частина кукурудзи надходила до Китаю з Іллінойса до того, як провальна торговельна війна Трампа вбила наш доступ до ринків», - зауважила конгресвумен від штату Іллінойс Робін Келлі.

    Тим часом автори Successful Farming зауважують, що врожайність кукурудзи в Україні досягла рівня ЄС, а в перспективі саме наша країна може стати основним експортером кукурудзи у світі.

    Раніше у Держстаті повідомили, що зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 роки.

    Читайте також статті»:
    Читайте також
    США економіка Китай торгівля імпорт Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ