Україна витісняє США з китайського ринку кукурудзи через торговельну війну Трампа



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Поставки кукурудзи з України до Китаю очікуються на рівні 4 мільйонів тон, що відповідає 80% китайського імпорту

Експерти припускають, що в перспективі Україна може стати основним експортером кукурудзи у світі

Україна майже повністю закрила потреби Китаю в імпорті кукурудзи: КНР цьогоріч очікується продати 4 млн тонн цього продукту. Про це повідомляє «Голос Америки» із посиланням на видання Successful Farming.

Такий обсяг торгівлі забезпечив 80% потреб Китаю в кукурудзі. Раніше практично на 100% попит задовольняли Сполучені Штати Америки, однак через торговельну війну між Вашингтоном і Пекіном китайці переорієнтувалися на українських постачальників. США продали Китаю всього 0,3 млн тонн, тобто менше 10% потреб економіки країни.

В Америці вже лунають невдоволені втратою ринку збуту кукурудзи.

«Велика частина кукурудзи надходила до Китаю з Іллінойса до того, як провальна торговельна війна Трампа вбила наш доступ до ринків», - зауважила конгресвумен від штату Іллінойс Робін Келлі.

Тим часом автори Successful Farming зауважують, що врожайність кукурудзи в Україні досягла рівня ЄС, а в перспективі саме наша країна може стати основним експортером кукурудзи у світі.

Раніше у Держстаті повідомили, що зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 роки.