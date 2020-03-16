Україна вперше здійснила транзит газу між країнами Євросоюзу



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Нова послуга транзиту на короткі відстані дозволяє транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України, - Оператор ГТС

Німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу через Україну за маршрутом Угорщина – Словаччина, - Макогон

Оператор газотранспортної системи України здійснив транзит перших обсягів газу між двома європейським країнами. Про це йдеться на сторінці «Оператора ГТС» у Facebook.

Зазначається, що відомий німецький енергетичний трейдер замовив транспортування природного газу через Україну за маршрутом Угорщина – Словаччина.

За словами гендиректора «Оператора ГТС України» Сергія Макогона, обсяги ще не дуже великі, але компанія впевнено розбудовуємо східноєвропейський газовий хаб.

Макогон зазначив, що облік газу за даною операцією здійснювався, як і за транзитною угодою з Газпромом, – в енергетичних одиницях.

«Після підписання нової транзитної транспортної угоди з Газпромом та нових міжоператорських угод з операторами ГТС суміжних європейських країн, ми активно впроваджуємо нові транспортні послуги для українських та закордонних замовників», - наголосив гендиректор «Оператора ГТС».

Макогон повідомив, що нова послуга транзиту на короткі відстані дозволяє транспортувати газ між європейським країнами (Польща, Словаччина, Угорщина та у майбутньому Румунія) через територію України.

«Початок надання цієї послуги дозволить активізувати торгівлю газом між країнами східної Європи та дасть можливість додатково завантажити потужності української ГТС, які після будівництва Північного Потоку-1 вже не використовуються у повному обсязі», - зауважив гендиректор.

Також Макогон поінформував, що «Оператор ГТС» працює над створенням віртуальних точок, що спростить роботу як суміжним операторам, так і трейдерам в точках міждержавних з’єднань. «Наразі відкриті консультації по створенню єдиної віртуальної точки на українсько-польському кордоні», - зазначив Макогон.