НКРЕКП встановила мінімальну плату за доставку газу: для кого вона діятиме?
Рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом, - пресслужба
В АТ «Кріворіжгазі» повідомляють, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила мінімальний розмір плати за доставку газу.
Як інформує пресслужба «Кріворіжгазу», рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом.
Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць і діятиме з 1 січня 2020 року.
Регулятор 6 березня схвалив постанову, що передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:
- нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;
- домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.
Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання.
|
Домогосподарство з газовою плитою
|
1,37
|
Домогосподарство з плитою та газовою колонкою
|
4,41
|
Домогосподарство з автономним опаленням
|
10,99
Оновлені рахунки за доставку споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.
Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».
Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.
До відома, основною сферою діяльності АТ «Криворіжгаз» є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 756 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства