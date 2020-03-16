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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП встановила мінімальну плату за доставку газу: для кого вона діятиме?

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    Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць - НКРЕКП встановила мінімальну плату за доставку газу: для кого вона діятиме?
    Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць

    Рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом, - пресслужба

    В АТ «Кріворіжгазі» повідомляють, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила мінімальний розмір плати за доставку газу.

    Як інформує пресслужба «Кріворіжгазу», рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом.

    Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць і діятиме з 1 січня 2020 року.

    Регулятор 6 березня схвалив постанову, що передбачає мінімальну плату для  наступних категорій споживачів:

    • нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;
    • домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

    Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання. 

    Домогосподарство з газовою плитою

     

    1,37

    Домогосподарство з плитою та газовою колонкою

     

    4,41

    Домогосподарство з автономним опаленням

     

    10,99

    Оновлені рахунки за доставку споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

     Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».

    Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.

    До відома, основною сферою діяльності АТ «Криворіжгаз» є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 756 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства

    НКРЕКП газ домогосподарство
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