НКРЕКП встановила мінімальну плату за доставку газу: для кого вона діятиме?



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Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць

Рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом, - пресслужба

В АТ «Кріворіжгазі» повідомляють, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила мінімальний розмір плати за доставку газу.

Як інформує пресслужба «Кріворіжгазу», рішення діятиме для нових споживачів, домогосподарств, які користуються газом менше дев’яти місяців і які раніше не користувались газом.

Розмір мінімального платежу в Кривому Розі та Криворізькому районі становитиме від 1,37 грн до 10,99 грн на місяць і діятиме з 1 січня 2020 року.

Регулятор 6 березня схвалив постанову, що передбачає мінімальну плату для наступних категорій споживачів:

нові споживачі та/або домогосподарства, що мають період споживання природного газу менший ніж дев'ять місяців;

домогосподарства, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

Розмір мінімальної плати, залежно від наявності газового обладнання.

Домогосподарство з газовою плитою 1,37 Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 4,41 Домогосподарство з автономним опаленням 10,99

Оновлені рахунки за доставку споживачі отримають в квітні місяці. Тим, хто вже сплатив по квитанціях в січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.

Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств НКРЕКП використало діючі норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 «Питання споживання природного газу».

Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно, розрахована з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась на квадратуру помешкання або будинку.

До відома, основною сферою діяльності АТ «Криворіжгаз» є розподіл природного газу. На сьогоднішній день рівень газифікації міста становить 98%. Природний газ отримують близько 290 000 сімей і 756 підприємств, установ і організацій. Найбільшими споживачами є підприємства