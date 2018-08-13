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    Економіка та фінанси

    Україна за рік втричі збільшила експорт яблук

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    Яблука - Україна за рік втричі збільшила експорт яблук
    Яблука

    Найбільше українських яблук вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії

    В сезоні 2017-2018 років Україна експортувала в 3,2 разу більше яблук, ніж торік.

    Про це повідомляє Урядовий портал.

    Як наголошується, на експорт пішло 40,9 тис. тонн яблук. Тоді як в сезоні 2016/17 експорт яблук становив всього 12,8 тис. тонн.

    «Найбільше українських яблук на сьогоднішній день вивозять до Білорусі, Молдови та Австрії», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», Україна опинилася в Топ-10 експортерів пива в Європу.

    Нагадаємо, український аграрний експорт до країн Євросоюзу за п’ять місяців 2018 року зріс майже на 13 млн доларів та склав близько 2,3 млрд доларів.

    Австрія Білорусь економіка експорт Молдова їжа Україна
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