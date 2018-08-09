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    Україна опинилася в Топ-10 експортерів пива в Європу

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    Україна опинилася в Топ-10 експортерів пива в Європу

    Минулого року головним імпортером українського пива в ЄС була Литва

    За 2017 рік Україна експортувала в ЄС 11 млн літрів пива, а це 3% від усього обсягу ввезеного в Європейський союз продукту.

    Про це свідчать дані Євростату, передає ukragroconsult.

    Головні постачальники пива в ЄС:

    1) Мексика (211 млн літрів і 52% від всього імпорту);

    2) Сербія (48 млн л, 12%);

    3) США (39 млн л, 10%);

    4) Білорусь (23 млн л, 6%);

    5) Китай (16 млн л, 4%);

    6) Україна (11 млн л, 3%).

    Як відзначали аналітики компанії Pro-Consulting, в 2017 році експорт українського пива збільшився на 50% порівняно з 2016 роком.

    Головним імпортером українського пива в ЄС була Литва (8,2% всіх поставок), яка входить до четвірки країн-споживачів ще з 2014 року. Тоді половина всього експортованого напою відправлялася в Росію, 20% в Білорусь і практично стільки ж в Молдову.

    У минулому році пиво в Росію практично не експортувалося, а поставки в Білорусь і Молдову знизилися сумарно на 8 млн л, проте пивний сектор підтримали нові ринки збуту. Так, Україна експортувала в Алжир 18 млн л пива - це 17,7% від усього експорту в 2017 році.

    При цьому ринок пива в Україні вперше з 2009 року припинив падіння. Ринок пива в 2017 році зріс на 0,1% - до 164,5 млн дал.

     

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