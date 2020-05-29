Українці на карантині переплатили за комірне чверть від нарахувань



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Українці заплатили у квітні 14,3 млрд грн, що на 25,8% більше нарахованих сум

Громадяни погасили борги попередніх періодів

Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2020 року склали 11,4 млрд грн. Українці заплатили 14,3 млрд грн, що на 25,8% більше нарахованих сум.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець березня 2020 року склала 63,2 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж місяцем раніше (65,9 млрд грн).

За станом на 30 квітня заборгованість населення за постачання та розподіл природного газу склала 25,6 млрд грн, за постачання теплової енергії та гарячої води - 20,5 млрд грн, за постачання і розподіл електричної енергії - 5,9 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення - 5,3 млрд грн, за управління багатоквартирним будинком - 4,9 млрд грн, за надання послуг із вивезення побутових відходів - 1,0 млрд грн

Нагадаємо, нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії в січні 2020 року склали 23,4 млрд грн, що на 19,4% більше, ніж у грудні 2019 року.