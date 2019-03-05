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    Економіка та фінанси

    Українці торік купили мобільних телефонів на 30 мільярдів

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    Українці торік купили мобільних телефонів на 30 мільярдів

    Щодня в країні купували майже 15 000 смартфонів і 4 000 кнопкових телефонів

    В Україні у 2018 році було продано 5,4 млн смартфонів і 1,5 млн кнопкових телефонів загальною вартістю понад 30 млрд грн. Про це повідомляють у компанії MOYO, проаналізувавши покупки українців на основі даних панельного дослідження Point of Sales Tracking GfK Ukraine. 

    У порівнянні з 2017 роком, попит на мобільні телефони зріс на 15%, а витрати на них - на 34%. Так, протягом минулого року українці щодня купували майже 19 тисяч мобільних телефонів, причому 14,8 тис. з них були смартфонами. 

    Середня вартість смартфона, що купувався в Україні у 2018 році, була 5400 грн. Кнопкові телефони купувалися в середньому за 620 грн. Таким чином, українці щодня витрачали на мобільні телефони 82,4 млн грн.

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    Українці торік купили мобільних телефонів на 30 мільярдів
    Українці торік купили мобільних телефонів на 30 мільярдів

    Для порівняння, за минулий рік було придбано 610 000 ноутбуків (500 000 у 2017 році), на покупку яких витрачено 8,6 млрд грн (у середньому 14 100 грн за одиницю). Телевізорів у 2018 році українці придбали 810 000 за 9 млрд грн (11 000 грн за одиницю).

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