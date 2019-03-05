Українці почали масово реєструвати свійських тварин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні в Україні процедура реєстрації тварин не є обов'язковою

Облік та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною

В Україні станом на 1 березня обліковано майже 3,8 млн голів худоби. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру тварин, опубліковані ДП «Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин».

Серед зареєстрованих тварин - 3 млн 277,8 тис. голів великої рогатої худоби (ВРХ), 458,6 тис. голів овець/кіз, 85,9 тис. голів племінних свиней та 16,8 тис. голів коней.

Водночас, у період із 1 січня по 28 лютого 2019 року в Україні було зареєстровано лише 255 тис. голів худоби.

Сьогодні в Україні процедура реєстрації тварин не є обов'язковою. Однак, у 2018 році у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонується зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Йдеться як про хатніх, так і про сільськогосподарських тварин.

Облік та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році.

Для власників хатніх тварин послуги з реєстрації будуть платними. Кошти на реєстрацію та ідентифікацію сільськогосподарських тварин виділятиме держава.

За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.