Українців закликали вимагати україномовні телеканали, перебуваючи за кордоном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За минулий рік кількість підписаних контрактів України із супутниковими операторами за кордоном вимірюється десятками

В багатьох країнах світу є, для прикладу, UA TV, але готелі не включають його у свої супутникові пакети, зазначив Артем Біденко

Міністерство інформаційної політики України має намір запустити інформаційну кампанію, щоб роз'яснити українцям, що вони можуть вимагати підключення українських телеканалів за кордоном.

Про це повідомив державний секретар Мінінформполітики Артем Біденко в коментарі Громадському.

Він пояснив необхідність такої ініціативи тим, що в багатьох країнах світу є, для прикладу, UA TV, але готелі не включають його у свої супутникові пакети, оскільки не знають, що в українців є така потреба.

«Ми запустимо кілька інформаційних продуктів, як будуть роз’яснювати зокрема права українців за кордоном, зокрема право отримувати український контент там, де його можна отримати», - повідомив Біденко.

Він зазначив, що тільки за минулий рік кількість підписаних контрактів із супутниковими операторами за кордоном вимірюється десятками. Зокрема, Біденко назвав Грузію, Польщу, Словаччину, Словенію, Данію, Болгарію, Румунію та Молдову.

«Найближчим часом також презентуватимемо в Білорусі», - додав він.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «112 Україна» через висловлювання в ефірі, що містять ознаки розпалювання ворожнечі, популяризації органів держави-агресора та поширення необ’єктивної інформації.