Відсьогодні українці можуть їздити до Грузії за ID-картками



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Україна та Грузія спростили процедури перетину кордонів

1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між Кабінетом міністрів України та урядом Грузії

Громадяни України та Грузії з 1 березня можуть відвідувати обидві країни за внутрішніми біометричними паспортами (ID-картками).

Сьогодні набула чинності відповідна угода між двома країнами.

«1 березня 2019 року набирає чинності оновлена угода між урядами України та Грузії про взаємне скасування візових вимог - на додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян двох країн на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), що містять безконтактний електронний носій», - пояснювали раніше в МЗС.

Відповідно до угоди, громадяни України і Грузії можуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку на підставі внутрішніх паспортів у формі картки (ID), яка містить безконтактний електронний носій.

Україна та Грузія підписали угоду, яка дозволяє громадянам обох країн подорожувати без віз і за ID-паспортами, в жовтні минулого року.

Нагадаємо, 15 лютого для українців запрацював безвіз із Уругваєм.

Нагадаємо, Україна на сьогодні домовляється про безвіз із 22 країнами.

Раніше міністр МЗЧС Павло Клімкін наголосив, що за два роки Україна отримає безвіз іще з 20 країнами.

Як відомо, уже 2 мільйони громадян України скористалися безвізовим режимом з Європейським союзом.

До слова, Україна потрапила до ТОП-50 у рейтингу паспортів світу.