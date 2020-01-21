Українці торік щодня переказували через банки по 130 млрд грн — НБУ



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Більшість платежів, які проходили через електронну систему, були на суму до тисячі гривень

У Національному банку України підбили підсумки роботи системи електронних платежів, за допомогою якої здійснюються банківські перекази між клаєнтами різних банків. Так, щодня через цю систему проходило переказів на 130 мільярдів гривень.

Загальна кількість операцій, які здійснювали через систему електронних платежів (СЕП) Нацбанку у 2019 році склала 384 мільйони, а загальна сума переказаних коштів сягнула 32 трильйонів гривень, повідомляє пресслужба НБУ.

За 2019 рік кількість платежів зросла на 7,5%, а загальна сума переказаних коштів — на 28%.

«Упродовж минулого року в СЕП у середньому за день оброблялося близько 1,5 млн початкових платежів на суму 130 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня близько 10 млн платежів», — повідомили у Нацбанку.

Більшість платежів, які проходили через СЕП, були на суму до 1 тисячі гривень (таких у 2019 році було 51% від усіх платежів). 45% платежів були на суму 1-100 тисяч гривень. Великі платежі на суму понад 100 тисяч гривень складали 4%.

Раніше у нацбанку повідомляли, що запровадять цілодобову роботу системи електронних платежів, однак це відбуватиметься у декілька етапів. Зокрема, спочатку система працюватиме у режимі 23/7, тобто щодоби матиме перерву на 1 годину. Такий режим дозволить, зокрема, платити бюджетні платежі та податки у вихідні.