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    Економіка та фінанси

    Навесні в Україні запрацюють нові правила щодо обміну валют

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    <p>Нацбанк передбачив створення електронних розрахункових документів при здійсненні валютно-обмінних операцій</p> - Навесні в Україні запрацюють нові правила щодо обміну валют

    Нацбанк передбачив створення електронних розрахункових документів при здійсненні валютно-обмінних операцій

    Українцям більше не потрібно буде розписуватись у квитанції на обмін валют

    Національний банк України дозволив використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій при здійсненні валютно-обмінних операцій.

    Про повідомляє пресслужба регулятора.

    Нацбанк передбачив створення електронних розрахункових документів при здійсненні валютно-обмінних операцій, за формою і змістом аналогічних паперовим. 

    Крім того, Нацбанк скасував необхідність проставляти на розрахункових документах РРО підпис касира і клієнта, відбиток штампа. 

    Наголошується, що ці зміни внесені згідно з оновленнями Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», що наберуть чинності 19 квітня. 

    Нагадаємо, валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%.

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