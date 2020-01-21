Навесні в Україні запрацюють нові правила щодо обміну валют



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Нацбанк передбачив створення електронних розрахункових документів при здійсненні валютно-обмінних операцій

Українцям більше не потрібно буде розписуватись у квитанції на обмін валют

Національний банк України дозволив використовувати програмні реєстратори розрахункових операцій при здійсненні валютно-обмінних операцій.

Про повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк передбачив створення електронних розрахункових документів при здійсненні валютно-обмінних операцій, за формою і змістом аналогічних паперовим.

Крім того, Нацбанк скасував необхідність проставляти на розрахункових документах РРО підпис касира і клієнта, відбиток штампа.

Наголошується, що ці зміни внесені згідно з оновленнями Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», що наберуть чинності 19 квітня.

Нагадаємо, валютний ринок України в 2019 році виріс на 50%.