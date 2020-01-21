Нацбанк показав, з чого складаються міжнародні резерви України



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Найбільшу частку резервів становлять цінні папери

Національний банк оприлюднив дані щодо структури міжнародних резервів України, які станом на 1 січня 2020 року становили 25,3 млрд доларів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За даними НБУ, станом сьогодні 84% від обсягу резервів розміщено в цінні папери з найвищим міжнародним рейтингом (передусім державні облігації США з рейтингом ААА), близько 11% зберігається у вигляді готівки, депозитів та коштів на кореспондентських рахунках в інших центральних банках, а також першокласних комерційних банках, а решта - це монетарне золото.

«Така структура резервів цілком відповідає світовій практиці. Здійснюючи управління резервами, НБУ дотримується трьох ключових принципів: надійність, ліквідність, дохідність. Він нарощує міжнародні резерви за сприятливої ситуації на внутрішньому валютному ринку, а також аналізує тренди у світовій економіці та розміщує резерви у різні надійні інструменти (цінні папери з найвищим рейтингом, монетарне золото тощо)», - йдеться в повідомленні.

Раніше голова Ради Нацбанку пояснив українцям, чому гривня дорожчає.

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