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    Економіка та фінанси

    Українці в серпні збільшили купівлю валюти в 5,5 раза

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    Із початку року чиста купівля НБУ валюти на міжбанку становила майже $1,2 млрд - Українці в серпні збільшили купівлю валюти в 5,5 раза
    Із початку року чиста купівля НБУ валюти на міжбанку становила майже $1,2 млрд
    Фото з відкритих джерел

    Протягом серпня українці купили валюти на $250 млн

    З початку серпня чиста купівля іноземної валюти фізичними особами зросла у 5,5 раза та склала $250 млн. Про це повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

    «За операціями фізичних осіб з готівковою та безготівковою іноземною валютою у серпні спостерігається переважання попиту над пропозицією іноземної валюти. З початку серпня чиста купівля іноземної валюти фізичними особами становила $250 млн, що скоротило чистий продаж населенням іноземної валюти з початку року до $1,8 млрд, з яких $1,3 млрд – у готівці та $0,5 млрд – у безготівковій формі», – зазначив він.

    На початку серпня чиста купівля населенням іноземної валюти становила $45 млн.

    На думку Данилишина, закріплення тенденції до збільшення попиту населення на іноземну валюту обмежуватиме можливості даного сегменту ринку у підтримці балансу попиту та пропозиції на валютному ринку.

    Обмінний курс гривні до долара США на міжбанківському ринку упродовж тижня перебував під помірним тиском в сторону послаблення гривні, знецінившись на 0,9% до 26,9 грн/$.

    «Це стало результатом переважання попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що в середньому становило $22 млн на день та формувалося передусім на строковому (форвардному) сегменті валютного ринку. Банки, які мали можливість поповнити власну валютну позицію за тиждень 16-20.08.2021 через переважання пропозиції валюти на ринку, минулого тижня збалансовували ринкову кон’юнктуру шляхом продажу іноземної валюти з позиції», – пише Данилишин.

    Минулого тижня Нацбанк продав $20,5 млн, а з початку року чиста купівля НБУ валюти на міжбанку становила майже $1,2 млрд.

    Станом на 31 серпня міжнародні резерви НБУ, з урахуванням отриманих від МВФ коштів за результатами розподілу SDR, зросли до $31,5 млрд, що відповідає 100% необхідного рівня згідно з композитним критерієм МВФ.

    На 1 серпня валютні резерви НБУ становили $28,95 млрд. Таким чином за місяць вони зросли на $2,55 млрд.

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    Теги: МВФ українці НБУ
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    Українці в серпні збільшили купівлю валюти в 5,5 раза