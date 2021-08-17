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    Економіка та фінанси

    Нацбанк випустив нові гривні: який вигляд мають банкноти і де їх взяти

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    Обидві банкноти будуть введені в обіг 20 серпня - Нацбанк випустив нові гривні: який вигляд мають банкноти і де їх взяти
    Обидві банкноти будуть введені в обіг 20 серпня
    Фото: НБУ

    Незабаром в обігу з’являться нові пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності України

    В Україні з'являться нові гривні. Так, з 20 серпня в обіг буде введено дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень. Вони присвячені 30-річчю Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    Нові банкноти майже повністю відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень.

    Але при цьому мають і відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

    Оновлених 100-гривневих банкнот зразка 2014 року буде надруковано 30 тисяч штук.

    Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

    Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

    Нова 100-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
    Нова 100-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

    Оновлених 500-гривневих банкнот зразка 2015 року теж буде надруковано 30 тисяч штук.

    Основний малюнок лицьового боку - портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії. І також банкнота міститиме святкову айдентику – «30 років Незалежності України».

    Нова 500-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)
    Нова 500-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

    Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами (Ощадбанк, «Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк»).

    Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень.

    До цього моменту Нацбанк теж випускав пам'ятні банкноти:

    • у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення НБУ була випущена пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень
    • у 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка - пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень.
    Пам'ятна банкнота 20 гривень (фото: coins.bank.gov.ua)
    Пам'ятна банкнота 20 гривень (фото: coins.bank.gov.ua)

    Нагадаємо, раніше НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні.

    Також останнім часом українцям масово підсовують фальшиві гривні: як визначити підробку і не стати жертвою.

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    Теги: Ощадбанк Національний банк гроші День Незалежності гривня НБУ
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    Нацбанк випустив нові гривні: який вигляд мають банкноти і де їх взяти