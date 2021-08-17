Нацбанк випустив нові гривні: який вигляд мають банкноти і де їх взяти

Обидві банкноти будуть введені в обіг 20 серпня

Обидві банкноти будуть введені в обіг 20 серпня

Незабаром в обігу з’являться нові пам’ятні банкноти до 30-річчя Незалежності України

В Україні з'являться нові гривні. Так, з 20 серпня в обіг буде введено дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень. Вони присвячені 30-річчю Незалежності України. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Нові банкноти майже повністю відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень.

Але при цьому мають і відмінність – на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Оновлених 100-гривневих банкнот зразка 2014 року буде надруковано 30 тисяч штук.

Основний малюнок лицьового боку – портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знаку нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику – «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Нова 100-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Оновлених 500-гривневих банкнот зразка 2015 року теж буде надруковано 30 тисяч штук.

Основний малюнок лицьового боку - портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку – зображення будівлі Києво-Могилянської академії. І також банкнота міститиме святкову айдентику – «30 років Незалежності України».

Нова 500-гривнева банкнота (фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб’юторами (Ощадбанк, «Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк»).

Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень – 114 гривень, банкноти номіналом 500 гривень – 512 гривень.

До цього моменту Нацбанк теж випускав пам'ятні банкноти:

у 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення НБУ була випущена пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень

у 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка - пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень.

Пам'ятна банкнота 20 гривень (фото: coins.bank.gov.ua)

Нагадаємо, раніше НБУ розповів, яка банкнота найпопулярніша в Україні.

Також останнім часом українцям масово підсовують фальшиві гривні: як визначити підробку і не стати жертвою.

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