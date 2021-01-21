Українцям хочуть платити по дві пенсії: хто і скільки отримає після нової реформи

Яким буде розмір виплати за новими правилами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє вже в нинішньому, 2021 році, запустити накопичувальне пенсійне забезпечення. На цьому ж наполягає і Міністерство соціальної політики, та й глава профільного комітету Верховної Ради, нардепка від «Слуги народу» Галина Третьякова неодноразово виступала за таку реформу.

Можливо, після майже 15 років обіцянок, які роздавали українцям політики й чиновники, трансформувати пенсійну систему вдасться «слугам». Але чи не зруйнує це наявну пенсійну систему, яка й без того перебуває в дефіциті, – питання відкрите.

Про те, як в Україні хочуть змінити пенсійну систему й до чого це призведе, пише Obozrevatel.

Є два варіанти запуску накопичувального рівня

Перший передбачає, що українцям доведеться платити додатковий внесок на пенсії. З огляду на те, що тих коштів, які зараз збирають із зарплат, катастрофічно не вистачає, така пропозиція має цілком логічний вигляд.

Другий варіант – забрати частину податку на доходи фізосіб (2%) і частину Єдиного соцвнеску (2%). Це, як каже колишній міністр соцполітики Андрій Рева, стане відчутним ударом по солідарній пенсійній системі. Пенсійний фонд і зараз перебуває в кризовій ситуації: завершив 2020-й із «дірою» 13,2 млрд грн. Водночас план надходжень не виконали на 19,5 млрд грн.

З урахуванням звільнення частини українців від ЄСВ й урізання фінансування, впевнений Рева, це шлях до банкрутства солідарної пенсійної системи.

«Не можна урізати доходи й підвищувати разом з тим витрати. Як збільшити доходи? Це може бути підвищення мінімальної й основної зарплат, детінізація. Обов'язково повинні бути найжорстокіші заходи щодо тих, хто наймає людей і не оформлює їх на роботу», – розповів Рева.

Отже, зібрані гроші відкладатимуть на рахунку спеціального фонду. У перший рік за зарплати в 10 тис. грн збиратимуть по 400 грн на місяць.

Навіщо хочуть ввести накопичувальні пенсії?

Свою логіку прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ще торік на лекції львівським студентам. Мовляв, якщо нічого не змінити, українці через 15 років залишаться зовсім без пенсій.

Замість того, щоб рятувати наявну солідарну систему (працівники сплачують внески на виплати для пенсіонерів), політик запропонував впровадити нову – накопичувальну. Тоді частину зарплати будуть віддавати не на чужі пенсії, а відкладати на власні, використовуючи персональний рахунок у спеціальному фонді.

«Буде мало працездатних і багато пенсіонерів. Співвідношення – 1 до 2. Доведеться удвічі збільшити податки, щоб можна було утримувати пенсіонерів. Компанії вже не хочуть підвищувати податки. Збільшення удвічі неможливе. Ми не зможемо через років 15 платити пенсії майбутнім пенсіонерам. Це проста математика», – сказав прем'єр.

Хто і скільки може отримати?

За виплати в 400 грн на місяць розмір «другої» пенсії може бути близько тих же 400 грн, розповідає старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Щоб отримувати пенсію 20 років, в ідеалі відкладати потрібно удвічі довше. Тоді можна було б розраховувати на виплату в розмірі 800 грн. «Про гідну пенсію взагалі не йдеться», – каже Ткаченко.

Є кілька варіантів, кого зобов'яжуть відкладати (і хто в майбутньому зможе отримати пенсію):

всі, хто не досяг віку 35 років;

всі, хто не досяг віку 50 років.

Як розрахувала Національна комісія з цінних паперів, якщо щомісяця відкладати з зарплати 7%, то на пенсії можна буде отримати виплату розміром 10,2% від останньої зарплати. Якщо збирати 10% – виплата досягне 14,6%. Щоб пенсійні заощадження не «з'їла» інфляція, їх потрібно інвестувати. І зараз вкладати гроші в Україні можна тільки в держоблігації (фактично давати в борг державі).

Наприклад, якби з кожної зарплати розміром у 20 тис. грн потрібно було віддавати соціальний внесок не 22%, а 29%, то на заслуженому відпочинку можна отримати (за наявності 35 років стажу):

близько 7 тис. грн основної пенсії;

близько 2 тис. грн другої пенсії.

Головну проблему запуск накопичувального рівня не розв'язує. Так, в Україні 12,7 млн тих, хто працює, утримують 11,4 млн пенсіонерів. Кілька мільйонів людей декларує мінімальну зарплату (внески з якої не компенсують витрати навіть на мінімальну виплату), 5,6 млн осіб взагалі не платять податки. У такій ситуації забезпечити стабільну роботу Пенсійного фонду практично неможливо. Перед цим потрібно вивести ринок праці з тіні, легалізувати роботу тих, хто заробляє нелегально.