Митники нагадали, скільки грошей можна провезти через кордон
Мандрівник має право вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро
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Сума готівки, що вивозиться за межі України, не повинна перевищувати суми готівки, письмово задекларованої при ввезенні в Україну
У 2021 році для фізичних осіб встановлено правила вивезення та ввезення валюти на митниці.
Про це нагадує Поліська митниця Держмитслужби.
Фізичним особам-резидентам дозволено переміщення валютних цінностей в сумі:
- до 10000 євро без письмового декларування;
- понад 10000 євро, за умови письмового декларування в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку на суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.
Строк дії таких документів – 90 календарних днів починаючи із дня видачі.
Фізичним особам-нерезидентам дозволено переміщення валютних цінностей в сумі:
- до 10000 євро без письмового декларування;
- понад 10000 євро, за умови письмового декларування в повному обсязі. При цьому сума готівки, що вивозиться за межі України, не повинна перевищувати суми готівки, письмово задекларованої митному органові при ввезенні в Україну.