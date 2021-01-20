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    Митники нагадали, скільки грошей можна провезти через кордон

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    Мандрівник має право вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро - Митники нагадали, скільки грошей можна провезти через кордон
    Мандрівник має право вивозити за межі України готівку в сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро
    Фото з відкритих джерел

    Сума готівки, що вивозиться за межі України, не повинна перевищувати суми готівки, письмово задекларованої при ввезенні в Україну

    У 2021 році для фізичних осіб встановлено правила вивезення та ввезення валюти на митниці.

    Про це нагадує Поліська митниця Держмитслужби.

    Фізичним особам-резидентам дозволено переміщення валютних цінностей в сумі:

    • до 10000 євро без письмового декларування;
    • понад 10000 євро, за умови письмового декларування в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках та придбання особою банківських металів у банках та/або Національному банку на суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.

    Строк дії таких документів – 90 календарних днів починаючи із дня видачі.

    Фізичним особам-нерезидентам дозволено переміщення валютних цінностей в сумі:

    • до 10000 євро без письмового декларування;
    • понад 10000 євро, за умови письмового декларування в повному обсязі. При цьому сума готівки, що вивозиться за межі України, не повинна перевищувати суми готівки, письмово задекларованої митному органові при ввезенні в Україну.
    Теги: митниця валютні операції гроші туризм кордон
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