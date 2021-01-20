Як списати борг з єдиного соціального внеску: інструкція для бізнесу

Фізособи-підприємці та самозайняті особи можуть подати документи на списання заборгованості з єдиного соціального внеску

Списанню підлягають всі борги з ЄСВ, що накопичилися за чотири роки

Скоро закінчується гарантований законом термін, коли фізособи-підприємці (ФОП) та самозайняті особи можуть подати документи на списання заборгованості з єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про те, як списати борг, пише видання UBR.

«Коло суб’єктів, які мають право на таке списання, не змінюється: це фізособи-підприємці (крім фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність», — розповідає керівний партнер ЮК Winner Ігор Ясько.

Під другою мається на увазі наукова, літературна, артистична, художня, освітня або викладацька, а також медична, юридична практика, в тому числі адвокатська, нотаріальна діяльність, а також релігійна (місіонерська) та інша діяльність, яка приносить дохід.

Для того щоб скористатися правом на списання, необхідно:

щоб платником не було отримано дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає обкладенню ПДФО;

подати передбачені законом документи до 1 березня 2021 року.

Списанню підлягають всі борги з ЄСВ, що накопичилися за чотири роки.

Які документи потрібні для ФОП:

Заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, яка подається державному реєстратору за місцем перебування реєстраційної справи ФОП (якщо така заява не подавалася раніше);

Заява про списання заборгованості;

Звітність з ЄСВ відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону № 2464-VI за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, яка здається до податкового органу за основним місцем обліку (якщо такі звіти не були подані раніше або містять помилки). Звітність з ЄСВ обов’язково повинна відображати дані за період з 01.01.2017 року до дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності включно у зазначеному періоді, який закінчується 1 грудня 2020 року.

Документи для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність:

Заява про списання заборгованості;

Заява про зняття з обліку як платника єдиного внеску (якщо така заява не подавалася раніше);

Звітність відповідно до вимог частини другої статті 6 Закону № 2464-VI за період з 1 січня 2017 до 1 грудня 2020 року (якщо звітність не подавалася раніше або була подана з помилками).

Зазначена письмова заява про списання заборгованості подається на ім’я начальника територіального управління ДПС у довільній формі.