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    Економіка та фінанси

    НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій

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    Надало можливість коректно декларувати авто часів СРСР, місце проходження служби та земельну ділянку без кадастрового номеру - НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій
    Надало можливість коректно декларувати авто часів СРСР, місце проходження служби та земельну ділянку без кадастрового номеру

    Рішення НАЗК дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року

    Національне агентство з питань запобігання корупції спростило вимоги до заповнення полів форми декларації.

    Як повідомили у пресслужбі НАЗК. це рішення дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року.

    Зміни до полів, зокрема, дозволили коректно задекларувати транспортні засоби, які набуті за спадщиною або придбані за грошові одиниці, які вийшли з обігу. Так, у розділі «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн» додано відмітку «Не застосовується».

    Спрощено зазначення місця роботи або проходження служби та займаної посади суб’єктом декларування. У полях «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби)» та «Займана посада (або посада, на яку претендуєте» дозволено зазначати лапки та дужки.

    У суб’єктів декларування з’явилася можливість зазначити коректно інформацію про члена сім’ї, який не зареєстрований. У блоці зареєстроване місце проживання тепер можна обрати «Не зареєстрований».

    Коректно зазначити адресу земельної ділянки без поштового індексу та назви вулиці можна, якщо у полі «Загальна площа (м2)» обрати відмітку «Не відомо». У полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн» також додано відмітку «Не застосовується». У полях «Поштовий індекс» та «Назва» вулиці додано відмітку «Не відомо».

    У той же час вказані позначки необхідно обирати лише у разі, коли земельній ділянці не присвоєно відповідний кадастровий номер або адресу, пояснили у НАЗК.

    Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.

    декларація НАЗК автомобіль Україна майно
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