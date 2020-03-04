НАЗК спростило вимоги до заповнення декларацій
Рішення НАЗК дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року
Національне агентство з питань запобігання корупції спростило вимоги до заповнення полів форми декларації.
Як повідомили у пресслужбі НАЗК. це рішення дозволило усунути низку проблем, які виникли з початку кампанії 2020 року.
Зміни до полів, зокрема, дозволили коректно задекларувати транспортні засоби, які набуті за спадщиною або придбані за грошові одиниці, які вийшли з обігу. Так, у розділі «Цінне рухоме майно – транспортні засоби» декларації у полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн» додано відмітку «Не застосовується».
Спрощено зазначення місця роботи або проходження служби та займаної посади суб’єктом декларування. У полях «Місце роботи або проходження служби (або місце майбутньої роботи чи проходження служби)» та «Займана посада (або посада, на яку претендуєте» дозволено зазначати лапки та дужки.
У суб’єктів декларування з’явилася можливість зазначити коректно інформацію про члена сім’ї, який не зареєстрований. У блоці зареєстроване місце проживання тепер можна обрати «Не зареєстрований».
Коректно зазначити адресу земельної ділянки без поштового індексу та назви вулиці можна, якщо у полі «Загальна площа (м2)» обрати відмітку «Не відомо». У полі «Вартість на дату набуття права або за останньою грошовою оцінкою, грн» також додано відмітку «Не застосовується». У полях «Поштовий індекс» та «Назва» вулиці додано відмітку «Не відомо».
У той же час вказані позначки необхідно обирати лише у разі, коли земельній ділянці не присвоєно відповідний кадастровий номер або адресу, пояснили у НАЗК.
Раніше у НАЗК пояснили, які доходи не потрібно вказувати у декларації.